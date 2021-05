Die Polizei ermittelt : Taschendiebe in Jüchener Geschäften

Jüchen Gleich zwei Jüchenerinnen wurden, wie die Polizei berichtete, am Samstag Opfer von Taschendieben.

Eine 78-Jährige erstattete Anzeige, nachdem man ihr zwischen 10 und 10:30 Uhr in einem Discounter an der Meisingstraße die Geldbörse aus ihrem Einkaufstrolley gestohlen hatte. Zwischen 11.20 und 11.25 Uhr hielt sich eine 61-Jährige in einem Supermarkt an der Kölner Straße auf. Ihr wurde die Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendet.