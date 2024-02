Braunkohle-Abbau in Jüchen Die „verheizte Heimat“ hatte viele Seiten

Bedenken und Proteste gegen den Tagebau haben schon eine lange Geschichte. Als 1953 der Neusser Adolf Flecken Finanzminister von Nordrhein-Westfalen war, schrieb er ein Vorwort für eine Denkschrift des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Heimatschutz. Titel: „Das Rheinische Braunkohlengebiet – Eine Landschaft in Not“. Flecken stellte fest, dass die Situation kritisch sei. „Weite Gebiete rheinischen Landes gleichen nach Ausnutzung der reichen Bodenschätze, unabhängig von dem, was man bisher immerhin an Schadensbeseitigung versucht hat, einer gigantischen Kraterleere“, schrieb Flecken. „Wo ehedem fruchtbares Bauernland und blühende Siedlungen waren, zeigt sich heute über weiteste Strecken eine deformierte und sterile Landschaft, von der man nicht weiß, ob sie jemals wieder Kulturlandschaft, geschweige denn rheinische Landschaft werden kann“, so Flecken 1953.