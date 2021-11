Privatinitiative von vier Männern : Adventsbeleuchtung in Gierath wächst auf 300 Weihnachtssterne

Sie organisieren das Gierather Lichtermeer: (v.l.) Wolfgang Schumacher, Markus Schröder und Helmut Drossard, Bernd Bachmann fehlt auf dem Bild. Wer einen Stern kaufen möchte, kann sich an sie wenden. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Gierath In der Adventszeit wird ein Lichtermeer Gierath erhellen. Rund 300 Weihnachtssterne werden dieses Jahr an den Straßen leuchten – Tendenz steigend. Kein Verein führt dabei Regie, die Aktion wird komplett in Privatinitiative von vier Männern organisiert.