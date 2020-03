Jüchens Verbindung nach Frankreich : 40 Jahre Partnerschaft mit Leers

Jüchen Jeder Jüchener kann zur Feier im Juni nach Frankreich mitfahren. Es wird jedoch auch in Deutschland gefeiert: Am 5. Juli gibt es einen offiziellen Festakt im Haus Katz.

Den Anfang macht Leers, das für den 13. und 14. Juni zum 40-Jährigen eingeladen hat. Die französische Region, der Ort liegt 17 Kilometer östlich von Lille, ist vor allem für seine Windmühlen bekannt. Daher sind die Jüchener wieder einmal zu einem Mühlenfest eingeladen. „Außerdem ist eine Reise am 26. und 27. September nach Verdun geplant“, sagte Gerd Bandemer (CDU) am Montag im Kultur- und Partnerschaftsausschuss.

Bürgermeister Harald Zillikens (CDU) bat alle Rats- und Ausschussmitglieder darum, sich an den beiden Terminen zu beteiligen. „Die französische Seite hat eingeladen und kommt für die Übernachtungs- und Verpflegungskosten auf. Der Bus wird vom Partnerschaftskomitee gestellt“, sagte Zillikens. Die Veranstaltung in Verdun sei über mehrere Jahre vorbereitet worden. Es habe immer Probleme gegeben, einen Termin zu finden. Trotz der Kommunalwahlen in beiden Ländern werde der Besuch im September stattfinden. „Das Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler aus den jeweiligen Städten für den Besuch auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges zu interessieren“, sagte er.

Gefeiert wird aber auch in Jüchen. Dies soll beim Stadtfest geschehen. „Am 5. Juli wird es um 11 Uhr einen offiziellen Festakt im Haus Katz geben. Dort werden dann einige Personen geehrt, die sich um die Partnerschaft verdient gemacht haben“, kündigte der Bürgermeister an. Auf dem Markt in Jüchen werde es zudem „eine kleine französische Meile geben.“ Vorgesehen seien typisch französische Produkte wie Wein oder Käse. Daneben gebe es in diesem Jahr weitere Aktionen wie etwa ein Treffen der Boule-Freunde sowie eine Teilnahme aus Leers am Schloss-Dyck-Lauf.