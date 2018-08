Jüchen: Die sechsfache Mutter und Theologin Michaele Freifrau Heereman spricht beim Familientag im Nikolauskloster

Familientag in Jüchen : Klostertag mit Freifrau Heereman

Michaela Freifrau Heereman kommt zum Familientag ins Nikolauskloster.⇥Foto: Ulli Dackweiler Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Jüchen Die päpstliche Beraterin, sechsfache Mutter und Theologin Michaela Freifrau Heereman leitet den Familientag und die Arbeit am Kinderkatechismus „Youcat“, den sie mit herausgegeben hat, im März im Nikolauskloster in Jüchen-Damm.

Das Nikolauskloster in Jüchen-Damm konzentriert sich seit einiger Zeit immer mehr auf Familien und geht dabei auch neue Wege. So wirbt Pater Felix Rehbock, Direktor des Nikolausklosters, nicht nur in einem Video bei Facebook für den neuen Kinder-Katechismus, der unter dem Titel „Youcat“ am 1. August erschienen und im Nikolauskoster zu kaufen ist. Er hat auch eine der wichtigsten Mitautorinnen des „Youcat“, die katholische Theologin Michaela Freifrau Heereman, zu einem Familien-Event im Nikolauskloster gewinnen können. Sie wird den „Familientag spezial“ am 24. März 2019 für Familien, Kinder und Mitarbeiter in der Kinder- und Familienpastoral als Referentin und Ansprechpartnerin gestalten.

Der neue „Youcat for Kids“ soll dabei eine gute Hilfe für eine kindgerechte Glaubensvermittlung sein, wünscht sich Pater Felix. Die Initiatorin und Mitherausgeberin des Katechismus, Michaela Freifrau Heereman, ist nicht nur Mutter von sechs Kindern, sie ist auch Publizistin und als Diplom-Theologin Beraterin des Päpstlichen Rates für die Familie.

Der Familientag soll mit einer Kinder- und Familienmesse im Nikolauskloster beginnen. Nach einem gemeinsamen Brunch gibt es Spiele für die Kinder auf und rund um das Kletterschiff im Klosterpark. Es soll dann ein Vortrag über die „Glaubenserziehung heute und ihre Wichtigkeit“ sowie ein Erfahrungsaustausch mit Freifrau Heereman folgen. Parallel dazu bietet Pater Felix Kinderprogramm mit Katechese und Spiel an.

Nach einem gemeinsamen Spiel zur Auflockerung soll es ein Gruppentreffen in den einzelnen Familien mit aktive Textarbeit im „Youcat for Kids“ geben. Es schließen sich ein gemeinsames Kaffeetrinken an sowie eine Abschlussandacht mit Austausch in der Kinder- und Familienkirche. Nach dem Ende gegen 17 Uhr bietet das Nikolauskloster für Familien mit weiterer Anreise auch Übernachtungsmöglichkeiten.



Anmeldungen und Informationen zum Familientag sind möglich unter Telefon 02182 82 996 oder per E.-Mail an: felix@oblaten.de.

Freifrau Heereman hat zeitweilig auch als Religionslehrerin und in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Seit Jahren engagiert sie sich in der katholischen Kirche und in Lobbygruppen für Kinder und Familie. Sie lebt in Meerbusch. In ihren Veröffentlichungen beschäftigt sie sich mit Erziehungsfragen und den Gefahren einer wertevergessenen Gesellschaft für die Familie. Sie ist auch ein gern gesehener Gast in Talk-Shows. Sie vertritt konsequent ein konservativ-christliches Familienbild. Seit 2009 ist sie Beraterin des Päpstlichen Rates. Zuvor war sie bereits schon zehn Jahre lang Beraterin für Erziehung und Bildung im Erzbistum und im Vorstand des Elternvereins NRW tätig.