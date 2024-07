Brauchtum in Otzenrath-Spenrath „Zeigt her, eure Klompen!“ – Holzschuhe als Kunstwerke auf der Klompenkirmes

Klompenzüge gibt es bei vielen Brauchtumsveranstaltungen in der Region – aber in nur wenigen Dörfern wird wirklich eine Klompenkirmes gefeiert. In Otzenrath-Spenrath hat genau das Tradition. Bei der Kirmes, zu der die Dorfgemeinschaft und der SV09 Otzenrath einladen, wurde es am Montagmittag nach der Klompenparade ausgefallen, bunt und zugleich laut, als die durchmischten Züge ihren Platz im Festzelt einnahmen. Allen voran das neue Königspaar Nicole Meier und Thorsten Schneiders, die der Tradition halber mit goldenen Klompen auftraten. Noch kreativer wurde es in den Reihen der einzelnen Züge. Dort war von komplett bunten bis hin zu beklebten und gefederten Klompen so ziemlich alles dabei.