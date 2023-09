Jüchener Markt Die „Scheune“ kommt jetzt weg

Ende 2022 hatten die Ratsgremien den Abbau der Konstruktion aus Stahl und Glas beschlossen. Das blau gestrichene Bauwerk befindet sich in schlechten Zustand, Farbe blättert ab. Zudem hatten viele Jüchener wenig mit dem in den 1990er Jahren errichteten Gebäude, das etwas an eine Bahnhofshalle erinnert, anfangen können. Seit Jahren wird in der Politik darüber diskutiert, wie der Markt in Jüchen attraktiver gestaltet werden kann. Unter anderem wurde bereits der Bürgersteig an der Nordseite, an der Straße Markt, verbreitert, um dort mehr Außengastronomie zu ermöglichen.