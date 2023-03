Open-Air-Konzert am Schloss Dyck „Die Räuber“ rocken die Dycker Schlosswiese

Ein Wiedersehen gibt es mit den „Räubern“ am Schloss. Bereits 2007, hatte der Verein die Band mit Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss nach Dyck geholt. „Es ist toll, dass wir nach all den Jahren wieder am Schloss Dyck sind. Die Räuber gibt es immer noch, wenn auch mit anderem Gesicht“, erklärt Band-Manager Michael Brand.