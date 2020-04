Computerspiel aus Jüchen : Die Göttersimulation ist auf gutem Weg

Christoph Schulze entwickelt das Computerspiel „Fata Deum“ als unabhängiger Entwickler von seinem Gierather Zuhause aus. Foto: Christian Albustin

Jüchen Christoph Schulze aus Gierath sammelt Geld für die Entwicklung seines Computerspiels „Fata Deum“.

Christoph Schulze ist zufrieden. Bis zum 3. Mai wollte er bei der Crowdfunding-Plattform „Kickstarter“ 40.000 Euro eingenommen haben. Rund zwei Wochen zuvor sind es bereits 37.000 Euro. „Das meiste Geld kommt am ersten und letzten Tag einer Kampagne rein“, sagt Schulze. Er ist zuversichtlich, dass er sein Ziel deutlich übertreffen wird.

Schulze ist Spieleentwickler. Er arbeitet derzeit an dem Computerspiel „Fata Deum“ (deutsch: „Schicksal der Götter“); einer Göttersimulation. Weil Schulze unabhängiger Entwickler ist, also von keinem großen Geldgeber abhängig ist, ist er auf die Unterstützung zahlreicher kleinerer Geldgeber angewiesen. Die beteiligen sich über Kickstarter an dem Projekt. Je nach Betrag erhalten sie früher Zugriff auf das fertige Spiel oder können sogar auf dessen Entwicklung Einfluss nehmen. Zudem wurde das Spiel von der Film- und Medienstiftung NRW mit 140.000 Euro gefördert. Nur so ist es möglich, dass heute mehr als zehn Personen an „Fata Deum“ arbeiten.

Das Spiel, das Anfang bis Mitte 2021 erscheinen soll, versetzt den Spieler in die Position eines Gottes. Ziel des Spiels ist es, gegen die bis zu vier anderen Gottheiten zu bestehen und die meisten Anhänger um sich zu scharen. Der besondere Dreh in „Fata Deum“ ist der Tag-und-Nacht-Wechsel. Am Tag kann der Spieler den Bewohnern seiner Städte nur zusehen und hier und da ein Wunder wirken. Nachts aber kann er die Träume der Spielfiguren beeinflussen und ihnen so sagen, was sie am Tage tun sollen – neue Häuser bauen, Ressourcen abbauen oder auch Städte anderer Götter angreifen.

An einem normalen Arbeitstag sitzt Schulze, der zuvor als Informatiker in der Autoindustrie gearbeitet hat, von 8 bis 18 Uhr vor seinem Rechner. Zum Start der Kickstarterphase war es häufig noch länger. „Es kommen ja auch immer wieder Anfragen von möglichen Unterstützern, die beantwortet werden müssen“, sagt er. Zuletzt habe er das aber wieder ein wenig zurückgeschraubt, Pausen und freie Tage eingelegt. „Fata Deum“ ist dennoch voll im Zeitplan. In rund einem Jahr können alle Interessierten wohl selbst Gott spielen. Und Schulze sich möglichen neuen Projekten zuwenden.

