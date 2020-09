Offene Jugendarbeit in Jüchen : Corona schwächt die offene Jugendarbeit

Offene Jugendarbeit in Jüchen

Jüchen Noch sehr zögerlich kommen die Jugendlichen zurück in die offenen Türen. Feste Workshops werden aber gerne genutzt. Durch Corona hat sich eine neue Kommunikationskultur bei den Kids entwickelt: Sie treffen sich eher privat.

Nicht nur ältere Jüchener aus den sogenannten Risikogruppen scheuen sich noch, nach dem Lockdown die öffentlichen Treffpunkte zu besuchen. Das gilt auch für die jüngeren Jüchener. Zwar werden die Angebote der offenen Tür etwa der evangelischen Hofkirchengemeinde, im katholischen A3 oder im B@mm in Hochneukirch jetzt langsam wieder hochgefahren. Aber die Leiter der Einrichtungen stellen fest, dass noch viele Kinder und Jugendliche, die sonst zum festen Stamm gehörten, ausbleiben.

Rene Bamberg, Jugendleiter bei der evangelischen Hofkirchengemeinde, hat nach den Sommerferien die insgesamt vier offenen Kinder-und Jugendtreffs in Jüchen und Bedburdyck zwar wieder öffnen können. Doch obwohl zum Corona-Schutz vorerst immer nur zehn Besucher pro Treffen erlaubt seien, werde selbst diese Maximalauslastung nicht erreicht. „Außerdem kommt in Bedburdyck noch das Problem hinzu, dass unser Keller bei dem jüngsten Unwetter unter Wasser stand und wir bis heute die Räume dort nicht im vollen Umfang nutzen können“, bedauert Bamberg.

Im A3 stellt Jugendtreffleiter Stefan Bredt ebenfalls noch eine Zurückhaltung beim Besuch der offenen Angebote fest. Die Jugendlichen hätten durch Corona eine neue Kommunikationskultur entwickelt, sie träfen sich eher zu Hause oder im Freien in kleinen Gruppen, als dass sie in die Treffs kämen, wie auch viele andere Jugendleiter beobachtet hätten. Deshalb nutzt er die digitale Kommunikation weiterhin als Chance, mit den Kids im Gespräch zu bleiben und sie zu festen Workshopangeboten einzuladen. Denn die seien immer sofort ausgebucht, freut sich Bredt über die Resonanz auf den Näh-Workshop, das Kochen oder auf die Testreihen für neue Computerspiele. Die Corona-Zeit hat der Jugendleiter auch genutzt, um einen Discord-Server fürs A3 einzurichten, der jetzt für die unterschiedlichen Online-Kommunikationsformen in Wort und Bild genutzt wird. Und er freut sich auf einen Workshop mit der Gesamtschule, bei dem die Kids Texte schreiben, die gemeinsam mit Rapper Keith Powell aufgenommen werden.