Termine in der Übersicht Die Martinszüge 2023 in Jüchen

10. November

In Rath und Wallrath, dort ist ein Martinskomitee zuständig, starten die Wallrather Kinder um 17.30 Uhr am Stessener Weg/Ecke Brückenstraße. In Rath am Kirmesplatz treffen sie um 17.45 Uhr auf die Rather Jungen und Mädchen. Dann geht es nach Wallrath zum Kirmesplatz, wo das Martinsfeuer brennt und die Kinder die Tüten erhalten. An der Heilig-Geist-Kapelle in Aldenhoven beginnt, wie das Martinskomitee im Ort informiert, um 17.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle ein kurzer Wortgottesdienst, dann setzt sich der Zug mit vielen Kindern und Laternen in Bewegung. Die Martinstüten werden in der Alten Schule ausgegeben. Der St.-Martinsausschuss Otzenrath/Spenrath organisiert den Martinszug in diesen beiden Orten. Los geht es um 18 Uhr an der Grundschule an der Jahnstraße.