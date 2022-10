4. November

An der alten Kapelle in Waat, setzt sich der St. Martinszug am Freitag, 4. November, um 18 Uhr in Bewegung. Die Tüten nehmen die Kinder am Feuerwehrgerätehaus in Empfang. In Rath-Wallrath machen sich um 18.30 Uhr Jungen und Mädchen von Wallrath auf den Weg nach Rath, dort zieht der Zug mit Bewohnern beider Dörfer gegen 18.45 Uhr los. In Otzenrath-Spenrath ziehen die Kinder am Freitag, 4. November, um 18 Uhr los.