65 Jahre Heilig-Geist-Kapelle Aldenhovener leben Kirche der Zukunft

Die Heilig-Geist-Kapelle in Aldenhoven wird 65 Jahre jung. Tatsächlich reicht die Entstehungsgeschichte dieser, bis heute vom ehrenamtlichen Engagement der Dorfbewohner getragenen geistlichen Stätte sogar bis in die Römerzeit zurück. Jakobuspfarrer und Regionalvikar Ulrich Clancett hat bereits zum 40. Geburtag eine historische Untersuchung zum Ursprung der Kapelle verfasst. Die Besonderheit ist für den Geistlichen aber die Tatsache, dass in Aldenhoven das Gemeindeleben keinesfalls rückwärtsgewandt ist: „Für mich sind die Ehrenamtlichen, die sich komplett in Eigenregie um die Kapelle in Aldenhoven kümmern, das Kirchenmodell für die Zukunft“, betont der Regionalvikar, der mit seinem Team aktuell damit betraut ist, die Kirchenstrukturen in Mönchengladbach, Korschenbroich und Jüchen zu erneuern.