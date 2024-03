Jüchens jüngste Ratsfrau ist Raveena Babu Die jüngste Ratsfrau trägt gerne Sari

Babu will im nächsten Jahr ihren Bachelor- und darauf ihren Masterabschluss in Venlo ablegen. Bei dem Kölner Start-up-Unternehmen bekomme sie bereits einen guten Einblick in ihr späteres Berufsleben und es sei nicht ausgeschlossen, dass sie dort auch nach dem Studium übernommen werde. „Ich lerne dort viel und habe einen großen Spielraum, selbst zu gestalten“, beschreibt sie ihre Tätigkeit als Werkstudentin. Dabei ist Babu in einem sehr studiennahen und hochinteressanten Bereich tätig: „Das Start-up entwickelt eine Software zum weltweiten Vergleich von Bachelor-Studien-Abschlüssen“, erläutert sie. So könnten spätere Arbeitgeber die Abschlussnoten ihrer Bewerber innerhalb Deutschlands und weltweit einschätzen und vergleichend bewerten. Seit September vorigen Jahres arbeitet Babu mit 20 Wochenstunden in diesem Bereich. Dazu kommt ihr „Minijob“ im Landtagsbüro von Jörg Geerlings. Durch ihre politischen Ämter kommt Babu inzwischen auch viel herum. Nach München geht es in dieser Woche, Bielefeld und Hannover waren weitere Stationen ihrer Arbeit im Landesverband der CDU-Nachwuchsorganisationen.