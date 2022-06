Event für Gartenfreunde am Schloss Dyck : Die Gartenlust am Schloss steht im Zeichen der Kräuter

Dyck Blumen und andere Pflanzen, Dekorationen, Gartenmöbel, Musik und vieles mehr warten vom 16. bis zum 19. Juni am Schloss Dyck auf die Besucher. Ein großes Thema sind Kräuter. Für das Event gibt es Karten zu gewinnen.

Pflanzen, aber auch Accessoires und Kulinarisches gibt es beim Event „Gartenlust“ der Stiftung Schloss Dyck von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, von 10 bis 18 Uhr. 135 Aussteller sind dabei. In diesem Jahr sind Kräuter das Thema. So warten im Küchengarten rund um das englische Gewächshaus Kräuter auf den Umzug auf den heimischen Balkon oder ins Gartenbeet. Kräuterhexen sind am Werk, wenn die Besucher über die Barockbrücke dem „Hexenweg“ ein Stück durch den Englischen Landschaftsgarten folgen. Am Donnerstag, Samstag und Sonntag (von 14 bis 15 Uhr), erfahren sie bei einer Führung Wissenswertes über „Würz- und Heilkräuter“. Startpunkt ist der Rosenturm in der Gartenpraxis. Selbst gemachte Kräuterlimonade gibt es an mehreren Stellen.