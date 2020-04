Neue Aktionen der Umweltaktivisten : Fridays for Future streikt online

Jüchen Die FFF-Gründerinnen laden zur Themenwoche und zu einer Mitmachaktion ein.

An einem landesweiten Online-Streik beteiligen sich in dieser Woche auch die Fridays for Future (FFF)-Gruppen in Jüchen und Hochneukirch. „Selbstverständlich streiken wir“, sagt Christina Schliesky, die Gründerin von FFF in Hochneukirch und Odenkirchen. Das bestätigt auch Anna Kubat, die in Jüchen die Fridays for Future-Bewegung ins Leben gerufen hatte. Nach Kundgebungen am Tagebaurand in Hochneukirch war es zunächst ruhiger geworden um die FFF-Gruppen vor Ort, allzumal die Aussichtsplattform am Tagebau wegen des Versammlungsverbotes zum Schutz vor Covid-19 gesperrt werden musste.