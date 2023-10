Zum ersten Mal mit den Schützen in Rom Überwältigendes Rom-Erlebnis für den Jüchener “Berufsschützen“

Pfankuch hat sein Tageswerk in der Bundesgeschäftsstelle wieder aufgenommen und pendelt täglich von Garzweiler nach Opladen: „Ich habe mich gut eingearbeitet“, betont er, verhehlt aber nicht: „Ich musste mich in den großen Fußstapfen meines Vorgängers Ralf Heinrichs erst mal bewähren.“ Schließlich war Heinrichs auch als Fahnenträger und Rom-Kenner, der eigene Stadtführungen anbot, bei den Wallfahrten nicht zu übersehen. Umso hilfreicher sei die Unterstützung seines Vorgängers beim Bundesschützenfest in Mayen/Eifel gewesen. Und beim nächsten Bundesfest in Rietberg bei Paderborn will der Jüchener Berufsschütze dann auf eigenen Füßen stehen.