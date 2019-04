Deutsch-türkisches Kulturfrühstück in Hochneukirch : Tolles Beispiel für gelebte Integration

Köstlichkeiten soweit das Auge reichte beim üppigen Buffet des Deutsch-Türkischen Kulturfrühstücks in der Peter-Bamm Halle. Foto: Georg Salzburg(salz)/Georg Salzburg

Jüchen Der kulinarische Schmaus zur Völkerverständigung war wieder ein großer Erfolg. Neben einem umfassenden Rahmenprogramm blieb vor allem Zeit und Muße für viele Gespräche über das, was die Teilnehmenden bewegt.

„Hand in Hand – Menschen für Menschen“ lautete das Motto des Kulturfrühstücks gestern in der Peter-Bamm-Halle und trotz des traumhaften Frühlingswetters standen Besucher ab 11 Uhr Schlange, um daran teilzunehmen. In Zeiten von Fremdenhass einerseits und Abschottung von manchem Zuwanderern war die Veranstaltung wieder ein erfreulicher Beweis für gelebte Integration.

Im Rahmenprogramm spielte Beyhan Bican die türkische Langhalsgitarre und dass Deutsche und Türken nicht unter sich sein wollten, merkte man nicht zuletzt an der Tanzvorführung des Tamilisch-Deutschen-Freundeskreises. Die Frauen, die das Frühstück vorberetet hatten, zeigten zum Schluss den türkischen Volkstanz Halay. Dass das Programm später begann, weil die Musikanlage auf sich warten ließ, erforderte zwar orientalische Gelassenheit, aber man hatte ja Zeit. Begonnen wurde mit einer Schweigeminute zu Ehren der Verstorbenen – egal, ob es sich um Familienangehörige oder Opfer von Terror und Gewalt handelt. Bürgermeister Harald Zillikens, Mitglied des Türkisch-Deutschen Freundeskreises, mischte sich nach seinem Grußwort unter die Gäste und warb für die Teilnahme an der Europawahl. Sein Argument. „Dass wir uns hier völlig zwanglos interkulturell und interreligiös treffen können, ist keine Selbstverständlichkeit, ebenso wenig wie Wohlstand, Frieden und Freiheit.“ Dafür erntete er Applaus. Zu den Gästen, die er begrüßte, gehörten Nurallah Bozkurt, Imam in Grevenbroich, der stellvertretende Bürgermeister Joachim Drossart und Yakup Sitmapinar, Imam aus Viersen. Der gestaltete gemeinsam mit Pfarrerin Anneliese Haubrich-Schmitz und der Pastoralreferentin Ingrid Scholz ein viertelstündiges gemeinsames Gebet der Religionen. Sitmapinar sprach auf Türkisch, Ingrid Scholz erinnerte das Gesungene aus dem Koran an die Psalme aus dem Alten Testament: „Da verbindet uns ganz viel.“ Sie appellierte an die über 300 Besucher, sich gemeinsam für Frieden und Freiheit einzusetzen.

Info Schmaus zur Völkerverständigung Essen Das Buffet lockte mit Sucuk, türkische Wurst, Rühreier mit Oliven und traditionell Deutschem wie Brötchen, Aufschnitt und Nutella. Termine Der Freundeskreis nimmt am 19. Mai bei „Jüchen bunt“, am 7. Juli an der „Sommersause Jüchen“ und am 22. September Familienfest teil.

Im Mittelpunkt standen Gespräche. Für Ute Heider (58) war es eine Ehrensache, an diesem Ereignis teilzunehmen. „Ich kenne ganz viele türkische und tamilische Leute und es ist schön zu sehen, wie sie sich hier entwickeln.“ Ein wichtiger Aktivposten im Türkisch-Deutschen Freundeskreis ist die Vorsitzende Serin Alma. Sie präsentierte ihre Infotafeln, bestehend aus Fotos und Texten – jede einzelne ist einer bestimmten Familie gewidmet, zeichnet ihren Lebensweg nach, vor allem ihre Entscheidung, in Deutschland ihr Glück zu versuchen. Ungewöhnlich: In ihrer Familie entschied sich ihre Mutter, als Gastarbeiterin nach Deutschland zu gehen – ihr Mann und die sechs Kinder folgten ihr später.