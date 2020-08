Förderung in Jüchen : Stadtsportverband befragt die Wahlkandidaten

Jüchen Einen erneuten Anlauf, um nach dem Scheitern im Jahre 2018 doch noch einen Sportentwicklungsplan für Jüchen durchzusetzen, nimmt jetzt Heinz Kiefer.

Der Vorsitzende des Stadtsportverbandes (SSV) hat nun einen Fragenkatalog zur Sportförderung in Jüchen an den Bürgermeister, den parteilosen Bürgermeisterkandidaten und an die Parteivorsitzenden sowie die Spitzenkandidaten geschickt. Er erhofft sich Antworten bis zum 24. August, also bewusst noch vor der Kommunalwahl am 13. September. Denn Kiefer möchte die Antworten einerseits als Grundlage für seine erneute Forderung nach einem Sportentwicklungsplan nutzen. Zum anderen möchte er die womöglich nur als Wahlversprechen geäußerten Antworten als Maßgabe für den Abgleich nutzen, was davon später auch tatsächlich umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang möchte Kiefer auch wissen, ob den Kandidaten der Sport im eigenen Alltag wichtig ist.