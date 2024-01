Parks bundesweit untersucht Der Park von Schloss Dyck im Klimastress

„Wir alle sprechen von Dauerhaftigkeit, Biodiversität und Klimaanpassung“, sagte Norbert Kühn, „die historischen Gartenanlagen sind teils über Jahrhunderte liebevoll gepflegt worden. In ihnen haben sich Lebensgemeinschaften bewahrt, die in der umgebenden, intensivierten Landschaft ausgestorben sind. Ihre Bäume binden CO 2 und spenden bei Hitze Schatten. Historische Gärten vereinen also all das, was wir für unsere Zukunft brauchen. Es sollte daher eine gesellschaftliche Aufgabe sein, sie auch in Zeiten des Klimawandels für uns alle zu erhalten.“