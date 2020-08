Aktion in Jüchen : Landmarkt Wey spendet Steuernachlass an Vereine

Jüchen Die Mehrwertsteuersenkung wegen der wirtschaftlichen Aus- und Nachwirkungen durch den vergangenen Corona-Lockdown nutzen die Inhaber des Landmarktes in Wey jetzt für eine besondere Spendenaktion.

So konnte sich der NABU Jüchen schon über eine Spende von mehreren Hundert Euro freuen. NABU-Vorsitzender Dieter Bienert freut sich über diese Überraschung und sagt: „Wir können immer Spenden gebrauchen und werden diese Mittel zum Beispiel für den Bau von Insektenhotels gemeinsam mit Jüchener Kindergärten verwenden.“ Hartmut und Elke Strommenger, die Inhaber des Landmarktes in Wey, haben als weitere Spendenempfänger die Bürgerstiftung Jüchen, die Dorfgemeinschaft Wey-Hoppers, die Existenzhilfe Grevenbroich/Jüchen, die Hochneukircher Pfadfinder und den Förderverein der Gesamtschule Jüchen ausgesucht.

„Das sind allesamt Spendenempfänger, die wir gut kennen, die absolut seriös sind und von denen wir wissen, dass sie die Mittel gut einsetzen werden“, betont Hartmut Strommenger. Die meisten Kunden reagieren laut Strommenger positiv auf die Spendenaktion, die am 1. Juli gestartet wurde. Nur sehr wenige hätten gemeint, er solle doch den Mehrwertsteuernachlass unmittelbar an die Kunden weitergeben. „Das Gros unserer Kunden findet die Idee aber gut, dass wir regionale Vereine unterstützen wollen“, stellt er fest. Wenn der Mehrwertsteuernachlass tatsächlich an die Kunden weitergegeben werde, dann wirke sich das bei den meisten Einkäufen nur mit ein paar Cent aus. „Und dafür müssten wir auch noch alle unsere 400 Artikel im Geschäft per Hand neu auszeichnen“, gibt Strommenger zu bedenken. Wenn aber die Vereine jeweils eine beachtliche Summe, die er nicht näher beziffern möchte, erhielten, dann sei diesen Spendenempfängern doch viel mehr gedient. Bis zum Jahresende soll die Aktion im Landmarkt Wey laufen.