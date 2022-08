Volks- und Heimatfest in zwei Orten : Der Kaiser kocht die Erbsensuppe

Rath/Wallrath Hubert und Dorothea Titzer stehen als Kaiserpaar im Mittelpunkt des viertägigen Volks- und Heimatfests in Rath und Wallrath. Die beiden Orte feiern gemeinsam.

Eine Kaiserkrönung stand am ersten Tag des Volks- und Heimatfests der Heimatfreunde Rath und des Geselligkeitsvereins Wallrath auf dem Programm. Hubert und Dorothea Titzer sind zum dritten Mal das Königspaar und gehen damit als das erste Kaiserpaar in die Geschichte der Heimatfreunde ein. Langweilig ist ihnen ihr hohes Amt auch diesmal nicht. Der Kaiser stammt aus Elsen, die Kaiserin ist eine waschechte Ratherin. Die Zahl drei hatte übrigens auch beim königlichen Vorgänger Reiner Höhne eine Rolle gespielt: Er war Pandemie-bedingt drei Jahre im Amt.

Zu den besonders festlichen Momenten gehörten die Krönung des Kaiserpaares am Freitagabend im sehr gut besuchten Zelt und der Große Zapfenstreich am Ehrenmal in Rath mit dem Tambourcorps Schelsen und dem Orchester Rheinlandklänge Düsseldorf am Samstag. Die beiden Dörfer bringen zusammen rund 100 Mitglieder auf die Straße – das ist nicht viel, aber während der Pandemie auch nicht weniger geworden. Sven Heimann, Geschäftsführer der Heimatfreunde Rath, erklärte: „Wir feiern einfach, wollen die Tradition aufrecht erhalten.“ Ein nicht sonderlich großes Zelt und ein kleiner Imbisswagen mit den appetitanregenden Namen „Schlemmerstube“ reichen den Menschen in Rath und Wallrath, ausgelassen ihr Volks- und Heimatfest zu begehen.