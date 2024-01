Der Jüchener Feuerwehrchef geht in die dritte Amtszeit Abels bleibt Feuerwehrchef und backt weiter für die Kameraden

Abels versteht sich als Teamplayer, wie er immer wieder betont. Deshalb sei ihm auch der Rückhalt durch den Bürgermeister und die Politik so wichtig. So hatte der Stadtrat den Feuerwehrchef nun bereits zum dritten Mal einstimmig bestellt. Von der Pike auf, angefangen mit 17 Jahren, hatte sich Abels bei der Jüchener Feuerwehr hochgedient. Eine ganz wichtige Erfolgskomponente sieht Abels in der Mitarbeiter-Motivation. Und die geht tatsächlich auch über den Magen. Bekanntlich backt „Heidi“ ausgesprochen gerne. Seine leckeren Kuchen oder etwa die legendären Nussecken bringt er regelmäßig mit in die Feuerwache, manchmal sogar auch in die Kreisleitstelle. Damit versüßt er im Wortsinne auch jede eher schwierige Einsatzbesprechung. Doch das neue Jahr hatte für „Heidi“ persönlich ausgesprochen schlecht begonnen: „Mein Backofen war drei Wochen lang kaputt. Die Kollegen haben schon gefragt, was mit mir los ist, warum es keinen Kuchen mehr gibt“, berichtet er. Doch mittlerweile gibt’s bei der Feuerwehr Jüchen auch wieder das beliebte Kaffeekränzchen. Dafür war Abels tatsächlich sonntagsnachts bis 23 Uhr „im Freiwilligen-Einsatz“ am heißen Ofen.