Shuttlebus verursacht Ölspur am Bahnhof Demo-Teilnehmer ziehen teils zu Fuß durch Hochneukirch

Hochneukirch · Am Samstagvormittag sind mehrere Tausend Demonstranten am Bahnhof Hochneukirch angekommen. Die meisten stiegen in Shuttlebusse und ließen sich zur Klima-Demo in Richtung Keyenberg fahren. Dann aber war die Zufahrt zum Bahnhof mit einem Mal blockiert.

14.01.2023, 15:35 Uhr

Demo-Teilnehmer spannen auf der Bahnhofstraße ein Transparent und ziehen zu Fuß durch den Ort. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra