Sanierung im Nikolauskloster schreitet voran Deckengemälde im Petrussaal wird restauriert

Die gute Nachricht: Das Monitoring habe keine weiteren Risse in der Decke ergeben. Auch der Statiker gehe davon aus, dass einer weiteren Nutzung des Petrussaales und vor allem auch des Wohnbereichs darüber nichts im Wege stehe: „Wir lassen aber das Netz noch so lange über der Decke, bis die Arbeiten anfangen können. So kann auch der Petrussaal bis dahin noch genutzt werden“, betont Odenkirchen. Denn dieser Raum wird unter anderem auch gerne für Trauungen oder Gruppenrunden gemietet.