Dauerausstellung im Festsaal So lebte der Adel auf Schloss Dyck

Während die Polstermöbel Besucher nach dem langen Spaziergang zum Schloss zur Ruhe einladen, locken Familienalben zur Betrachtung. Beim Blättern in den Alben versinkt man unwillkürlich in die adlige Lebenswelt von 1900 bis 1930 und taucht ein in das Familienleben der Schlossbewohner: Mal kann man den Fürstenkindern beim Schlittschuhlaufen auf dem zugefrorenen Schlossweiher zusehen, mal erleben, wie schon der kleine Erbprinz das Reiten lernt und sich ans Tragen der Uniform gewöhnt, oder man begleitet die Familie in die Ferien auf die Nordseeinsel Borkum.