Brauchtum in Jüchen Doppeldorf Otzenrath/Spenrath feiert große Klompenkirmes

Otzenrath/Spenrath · Am Wochenende wird in den früheren Umsiedlungsdörfern gefeiert. Beim Ball am Samstagabend wird das neue Königspaar gekrönt – und am Montag ziehen 350 Erwachsene in Holzschuhen durch die Dörfer. Die Details zum Festablauf.

09.07.2024 , 04:50 Uhr

Als neues Klompenkönigspaar stehen Nicole Meier und Thorsten Schneiders im Mittelpunkt. Foto: Dorfgemeinschaft Otzenrath-Spenrath

Am bevorstehenden Wochenende dreht sich im Doppeldorf Otzenrath/Spenrath alles um die Klompenkirmes: Die Dorfgemeinschaft und der SV09 Otzenrath laden gemeinsam zu den Feierlichkeiten, die am Freitag um 19 Uhr mit Böllerschüssen auf dem Marktplatz in Otzenrath eröffnet werden. Am Samstag steht nach dem großen Festzug (Beginn ist um 18 Uhr) der emotionale Höhepunkt der Kirmes auf dem Plan: die Krönung des neuen Klompenkönigspaars um 19 Uhr im Festzelt. Nicole Meier und Thorsten Schneiders hatten das Amt eigentlich schon 2022 bekleiden wollen – die Folgen der Corona-Pandemie haben dem Paar jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. So gehen sie zwei Jahre später an den Start als ursprünglich geplant und lösen das bis Samstag amtierende Klompenkönigspaar Steffi und Yannick Wolters ab. Nicole Meier ist Mitglied der Klompengruppe „Pratsch Durreen“ und arbeitet als Erzieherin. Thorsten Schneiders ist Mitglied bei den „SV Senioren“ und arbeitet als technischer Planer. Die beiden waren bereits vor zwölf Jahren Würdenträger, und zwar im Nachbardorf Holz: 2012 waren sie dort das Schützenkönigspaar. Als Otzenratherin war es aber der Wunsch von Nicole Meier, einmal auch in ihrem Heimatort im Mittelpunkt zu stehen. Ein Traum, der nun wahr wird. Musikalisch begleitet wird der Krönungsball von der Band Soundconvoy, die auch am Sonntagabend nach dem musikalischen Dämmerschoppen zu Ehren des Klompenkönigspaars bei der „Otzenrather Livenacht“ auf der Bühne stehen wird – und darüber hinaus am Montag. Die Bewohner des Doppeldorfs starten traditionell zum Fest mit einem großen Klompenzug samt Parade in die neue Woche. Die Dorfgemeinschaft um Vorsitzenden Dirk Weidemann und der SV09 Otzenrath um Vorsitzenden Pierre Klein rechnen mit 350 Erwachsenen, die ab 11 Uhr in schmuck gestalteten Holzschuhen durchs Dorf laufen werden. Dazu haben sich 50 bis 60 Kinder angemeldet. Aufstellen werden sich die Teilnehmer auf dem Klompenweg. Anschließend geht es über Jahnstraße, Tannenweg, Nordstraße, Marktstraße und Hofstraße nach Spenrath auf die Baumstraße und von dortaus zurück in Richtung Festzelt. Für 13 Uhr steht dort der Klompenball auf dem Plan, bei dem auch die schönsten Holzschuhe prämiert werden sollen. Ihren Abschluss findet die Klompenkirmes in Otzenrath/Spenrath am Dienstag. Um 11.30 Uhr findet dort als letzte Programmpunkt ein musikalischer Frühschoppen im Festzelt statt – bei Suppeneintopf. Wer im kommenden Jahr die Nachfolge von Nicole Meier und Thorsten Schneiders antreten wird, dürfte schon feststehen: Die Otzenrather und Spenrather haben keine Probleme, Klompenkönigspaare zu finden. Überhaupt haben die Feierlichkeiten im Doppeldorf einen lockeren Charakter. Dass Frauen bei der Klompenkirmes aktiv mitmachen, ist dort seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.

(ssk/cka)