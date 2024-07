Jugendprogramm in Jüchen Angebote für die Sommerferien

Auch in den Sommerferien vom 15. bis 19. Juli ist der beliebte Spielbus mit der Ferienaktion „Olympische Spiele“ in Jüchen unterwegs. Seit 1980 begeistert der bunt bemalte Spielbus Kinder im Rhein-Kreis Neuss. Er ist ein kindgerecht umgebauter Linienbus mit Küche, Sitzgruppen, Spiel- und Bastelangeboten sowie Fahrzeugen und Spielgeräten für den Außenbereich. Er bietet Kindern viele Möglichkeiten und Platz, sich individuell auszutoben und mitzumachen. Der Spielbus bietet ein kreatives Spiel-, Bastel- und Kochangebot, bei dem sich thematisch an die Olympischen Spiele gehalten wird. Das Angebot wird in dem genannten Zeitraum täglich von 10 bis 15 Uhr für Kinder von sechs bis zwölf Jahren angeboten und steht nicht nur den Kindern der OGS zur Verfügung. Stehen wird der Bus an der Lindenschule in Jüchen-Gierath. Für Verpflegung wird nicht gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos und es kann ohne Anmeldung vorbeigeschaut werden. Für weitere Informationen steht Katrin Herbst unter der Telefonnummer 0173 7537106 zur Verfügung.