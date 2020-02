Vorschau : Die Höhepunkte des Kinderkarnevals in Jüchen

Die Höhepunkte des Kinderkarnevals in Jüchen

So stimmungsvoll wie 2019 soll es auch in diesem Jahr zugehen. Foto: Kandzorra, Christian

Jüchen Mit dem Rathaussturm beginnt die große Zeit der jungen Jecken. Tags darauf steht für die Kita- und Schulkinder bereits der Höhepunkt des Straßenkarnevals an.

Mit dem traditionellen Rathaussturm am Donnerstag, 20. Februar (11.11 Uhr) übernehmen in Jüchen nicht nur die Karnevalisten, sondern auch die Kinder die Macht. Die Kindertanzgarde der „Nökercher Jecke“ unter der Leitung von Wilma Ellinger und das Hochneukircher Kinderprinzenpaar Lara Götsch und Ali Dogu erhalten dann von Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens symbolisch das Zepter über die Stadt.

Auch im Straßenkarneval spielen die Jüchener Kinder wieder eine besondere Rolle. Dann, wenn am Freitag, 21. Februar die beiden Kinderkarnevalszüge in Jüchen und Hochneukirch stattfinden.

Die beiden Jüchener Kindergärten und die Grundschule Jüchen starten mit mehr als 400 Kindern um 11.11 Uhr in die närrischen Tage. Der kath. Kindergarten „Zur lieben Frau“, die Kita „Villa Kunterbunt“ und die Gemeinschaftsgrundschule Jüchen veranstalten gemeinsam ihren bunten Kinderkarnevalszug durch Jüchens Straßen. Die Kinder ziehen, begleitet von Eltern, Erziehern und Lehrern vom Hof der Gemeinschaftsgrundschule über die Kölner Straße, Buschgasse, Kasterstraße, Markt, Stadionstraße und Amselstraße und kommen gegen 12.30 Uhr wieder am Schulhof an. Ab dem Markt führt der Zugweg der Kindergartenkinder über die Wilhelmstraße, das Rathaus und die Alleestraße zu den Kitas zurück. Die Beteiligten hoffen auf zahlreiche karnevalistische Zuschauer und einen reichen Kamelle-Regen.