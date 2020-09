Seniorennetzwerk Jüchen : Senioren sind noch sehr vorsichtig

Die Geräte-Flüsterer: ein Teil des Reparatur-Café-Teams. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Ungewöhnlich lange war die Lockdown-Pause für das Seniorennetzwerk 55plus Jüchen. Noch immer herrscht Zurückhaltung – vor allem bei sämtlichen Aktivitäten in Räumen.

Von Gundhild Tillmanns

Zunächst war die Freude groß, als das Seniorennetzwerk 55plus Jüchen nach fünfmonatiger Corona-Pause Ende Juli sein Programm teilweise wieder aufnehmen konnte. Caritas-Koordinator Heinz Schneider hörte Äußerungen wie: „Die Treffen haben uns gefehlt. Wir haben zwar telefoniert, aber das ersetzt nicht den persönlichen Kontakt.“ Doch er verspürt auch eine gewisse Zurückhaltung und eine große Vorsicht: „Es sind noch nicht alle wieder gekommen. Dafür habe ich aber auch das größte Verständnis, denn schließlich gehören ja auch fast alle Besucher zu den Risikogruppen“, weiß Schneider.

Sehr gut wieder angelaufen seien aber die Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Spazierengehen. Die Gruppen seien zwar bei 55plus aus Vorsicht generell auf zehn Personen beschränkt. Aber bei den Outdoor-Aktivitäten können laut Schneider stets mehrere Zehnergruppen gebildet werden, die dann unabhängig voneinander und zeitversetzt starteten.

So hat Wandergruppenleiterin Sylvia Schmitz-Lieber in dieser Woche schon wieder einen Ausflug nach Holland mit 22 Teilnehmern unternommen, die in Kleingruppen aufgeteilt wurden. Noch zurückhaltend sei aber die Altersgruppe 80plus: „Etwa 16 Leute aus dieser Gruppe sind noch nicht wieder gekommen. Wir sind mit einer Beteiligung von durchschnittlich 20 Wanderern auch noch weit entfernt von unseren Zahlen vor Corona, als bis zu 44 Leute bei uns mitmachten“, berichtet Sylvia Schmitz-Lieber.

„Alle wieder an Bord!“, meldet indes Hans-Bert Hilgers für seinen Smartphone-Workshop: Die Stadt habe nicht nur den großen Ausstellungsraum im Haus Katz zur Verfügung gestellt, sondern dort auch das WLAN verstärkt: „Jetzt kann jeder Teilnehmer an Einzeltischen sitzen und mit dem Smartphone ins Internet gehen“, berichtet der Kursleiter.

Geöffnet ist auch wieder das Reparatur-Café immer am ersten Donnerstag im Monat ab 15.30 Uhr im Haus Katz. Doch auch dort sei der Besuch noch wesentlich verhaltener als vor der Corona-Pause, wie Schneider feststellt: „Vor dem Lockdown kamen durchschnittlich 14 Senioren, jetzt sind es deutlich unter zehn.“ Das Reparatur-Café sei auch bisher die einzige Stelle, an der Kaffee und Kuchen am Tisch serviert werden: „Alle anderen Angebote, wo gegessen und getrunken wird, lassen wir weiterhin ausfallen“, spricht Schneider die Frühstückstreffen, das Samstags-Buffet und die beiden Kochgruppen in Jüchen und Hochneukirch an. Es sei einfach zu kompliziert, die notwendigen Hygienemaßnahmen zu gewährleisten.

Als Gruppenaktivitäten in Innenräumen sind der Englisch-Kursus mit weniger als zehn Teilnehmern, der Smartphone-Workshop mit bis zu zehn Senioren und die Fotogruppe wieder gestartet. Im Oktober soll der Kegeltreff wieder hinzu kommen, wie Marlies Kuhn vom Seniorennetzwerk ankündigt. Allerdings gelte auch da die Beschränkung auf zehn Teilnehmer, betont Schneider und fügt hinzu: „Selbst wenn da, wo sich die Kegelgruppe treffen wird, mehr Personen erlaubt sind. Wir bleiben bei der Begrenzung von zehn. Dazu halten wir uns natürlich auch an die jeweiligen Schutzmaßnahmen in den Einrichtungen.“ Außerdem müssen sich Interessenten bis zu drei Tage vor den Gruppentreffen dafür telefonisch anmelden.