Schützenfest in Jüchen Jens und Jaqueline Reipen sind Königspaar aus Familientradition

Auch die zukünftigen Schützen werden im BSHV schon früh in das heimatliche Brauchtum eingeführt. Schon Anfang Mai wurde ein Maibaum an der katholischen Kindertagesstätte errichtet, und der „Vogelwurf“ für das Königsamt im Kindergarten fand am 17. Mai statt. Höhepunkt für die Kleinsten wird der Festzug am Freitag, 24. Mai, 11 Uhr sein, bei dem das ganze Kindergarten-Regiment durch Jüchen marschiert und das Seniorenzentrum „Haus Maria Frieden“ wie auch das Königspaar besucht.