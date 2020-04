Corona-Krise in Jüchen : Nikolauskloster nutzt Rücklagen

Am Palmsonntag bildeten sich am Nikolauskloster Schlangen. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die Corona-Krise macht sich bei den Brüdern und Patres wirtschaftlich bemerkbar. Doch das Interesse der Menschen ist ungebrochen. An Palmsonntag war vor der Klosterkirche viel los.

Eigentlich ist das Nikolauskloster für seine Offenheit bekannt. Die Gästezimmer sind zumeist ausgebucht, das Seminar- und Familienprogramm ebenfalls. Und in der Klosterkirche drängen sich die Gottesdienstbesucher. Doch jetzt ist alles anders im Nikolauskloster: Auch dort diktiert die Corona-Krise das tägliche Leben: „Wir haben alles storniert und geschlossen“, sagt Klosterleiter Pater Andreas Petith. „Wir haben zwar noch ein bisschen Erspartes, aber wenn das noch weitere vier Wochen so geht, dann ist es verbraucht.“

Eine große finanzielle Hilfe aus dem Mutterhaus des Oblatenordens in Hünfeld sei nicht zu erwarten. Im Gegenteil. „In Hünfeld ist die Situation noch viel problematischer, weil dort etwa 50 Mitarbeiter fest beschäftigt sind. Und die wollen wir nicht in Kurzarbeit schicken“, betont der Pater. Im Nikolauskloster seien nur zwei Minijobber fest beschäftigt, alle andere Arbeiten würden durch die vielen Ehrenamtler und die Communität der fünf Brüder und Patres verrichtet.

Der Klosterleiter nutzt jetzt die Zeit, um sich vom Keller bis zum Dachboden im Gebäude umzusehen, aufzuräumen, und dabei sogar „Schätze“ zu finden. Er hat 15 bis 20 uralte, sehr wertvolle theologische Bücher entdeckt, die jetzt in der Klosterbibliothek unter Verschluss gehalten werden. Diese Schriften, die bis ins 15. Jahrhundert zurück datieren, stammen aus der ehemaligen Fachbuchbibliothek des Klosters neben der Kirche. Die wurde aufgegeben, als in den 1980er Jahren Räume für die Unterbringung von Schülern benötigt wurden. Der Großteil der wertvollen Bände befindet sich mittlerweile in Hünfeld. Doch einige Folianten waren so gut in einem Schrankboden im Nikolauskloster aufbewahrt, dass sie dort in Vergessenheit geraten waren.