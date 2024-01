Das Hausmuseum Hochneukirch in einem Katalog dokumentiert Ein Haus, ein Museum und das Lebenswerk von zwei Künstlern

Der Titel „Hausmuseum Otzenrath/Hochneukirch“ ist lapidar gehalten, der Inhalt jedoch umso aussagekräftiger. In 15 Kapiteln werden die unterschiedlichen Sammlungen im Haus ebenso beleuchtet wie das „Wohnen im Museum“. Die scheinbar unvereinbaren Welten aus avantgardistischer Kunst in der Fluxus-Bewegung der 1960er Jahre und der lokalen Erinnerungskultur vereinen Broska und Tauchert in ihrem bis heute so lebendigen Museum. Zwar lebt Inge Broska inzwischen alleine dort, weil ihr Partner schwer erkrankt und pflegebedürftig ist. Aber bereits von 1993 bis 2019 nahmen die beiden Künstler auf eigene Initiative Stipendiaten unter ihre Fittiche. Die jüngst im Jahr 2022 fortgesetzte Förderung von Stipendiaten setzte auch die Aufnahme des Hausmuseums in das „Programm „Borderland Residence“ voraus. Es geht also weiter, zuletzt durch die Eröffnung eines kleinen Pop-up-Museums mit einer Werkauswahl aus dem großen Museum nebenan.