Abrissarbeiten im Jüchener Zentrum Das Ende der „Scheune“ auf dem Markt

Ein grüner Teleskoplader mit einem großen Haken an der Spitze fährt auf. Gleich geht es der „Scheune“ an den Kragen. Oder dem, was von der rund elf Meter hohen Stahl-Glas-Konstruktion am Freitag, 6. Juni, noch übrig war. Die großen Glasscheiben waren bereits herausgenommen, Scherben bedeckten den Boden im mit Bauzäunen abgesperrten Bereich. „Am Samstag werden wir hier mit dem Abriss fertig sein“, kündigt Kürsat Topcuoglu, Chef des Abriss-Unternehmens Topcuoglu aus Hückelhoven, an – kurz bevor es den großen Stahlträgern mit einem Gesamtgewicht von circa zehn Tonnen „an den Kragen“ ging.