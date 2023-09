Drei Tage Schützenfest Dammer feiern mit Patrick und Jennifer Neuen

Das Dorf wird geschmückt, die Vorfreude steigt: Drei Festtage stehen in Damm an: Von Samstag bis Montag, 9. bis 11. September, feiert die Dorfgemeinschaft Schützenfest. Patrick und Jennifer Neuen vom Jägerzug Waldesruh, das Kronprinzenpaar, werden am Samstag Abend gekrönt – als Nachfolger von Marc und Kirsten Bartusch. Patrick Neuen, 1978 geboren, ist in Damm aufgewachsen. Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker, der seinen Meister gemacht hat, arbeitet seit 15 Jahren beim TÜV Rheinland. Die angehende Königin, ebenfalls Jahrgang 1978, ist gelernte Erzieherin. Sie ist aber auch etwa durch den Direktvertrieb von Tupper- und Thermomix-Produkten bekannt und arbeitet zudem in einem Büro.