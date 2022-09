Brauchtum in Jüchen : Damm feiert drei Tage mit Marc und Kirsten Bartusch

Damm Am Samstag, 10. September, wird das Schützenfest im Ort offiziell eröffnet. Was bei der Dorfgemeinschaft bis Montag Abend auf dem Programm steht.

Wenn am Samstag Mittag in Damm die Fahnen gehisst werden, dann ist das Schützenfest im Ort offiziell eröffnet. Ein besonderes Fest wird es vor allem für Marc und Kirsten Bartusch sein. Das Kronprinzenpaar wird am Samstag seine Ämter als Königspaar übernehmen. Ihr Vorgänger René Stiller hat die Dorfgemeinschaft Damm Pandemie-bedingt drei Jahre lang repräsentiert.

Die künftigen Regenten gehören dem Pionierzug Damm an, der das sechste Königspaar aus seinen Reihen stellt. Marc Bartusch wuchs in Lüttenglehn auf und ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Heimatverein Lüttenglehn. Er gehört dem Fahnenzug „Lüttenglehner Boschte“ an. Zwölf Jahre lang war er im Vorstand des Heimatvereins aktiv. Als designierter Kronprinz ist er auch in Damm seit 2020 Mitglied des Vorstands. Bei der Renovierung des Jugendheims leistet er mit seinen Kenntnissen als Elektroinstallateur tatkräftige Unterstützung.

Das Schützenfest beginnt bereits am Freitag mit dem Kirmeseinklang in den Zügen. Am Samstag, 10. September, tritt das Regiment um 19 Uhr erstmals an. Nach dem Fackelzug startet um 20.30 Uhr der Krönungsball mit „Sound Express“. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr die Messe. Der Große Zapfenstreich, die Oberstparade und der Frühschoppen schließen sich an. Um 15.45 Uhr tritt das Regiment an, Königsparade und Umzug sind weitere Höhepunkte des Fests. Um 19 Uhr spielt das Alpentrio Colonia auf, dann wird beim Schützen- und Manöverball im Zelt am Gürtelweg weiter gefeiert.