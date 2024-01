Neujahrskonzert der Stadt Jüchen Concert Band und A-cappella-Chor begrüßen musikalisch das Jahr 2024

Wenn die ersten Zugabe-Rufe schon erklingen, bevor überhaupt der letzte Ton gespielt ist, dann wissen die Musiker auf der Bühne, dass sie ihr Publikum begeistert haben. So passierte es der Concert Band des Gymnasium Jüchen, die beim Neujahrskonzert der Stadt in der Peter-Giesen-Halle in Garzweiler den ersten Teil bestritt. Bürgermeister Harald Zillikens dankte nicht nur die Gymnasiasten für ihr Mitwirken, sondern auch den Sängerinnen und Sänger des Flow Chors Aachen. Das zum 18. Mal veranstaltete Neujahrskonzert fordere dazu auf, „einfach nur die Darbietungen zu genießen“, meinte er in seiner Begrüßung der vielen Besucher in der proppenvollen Halle. Er dankte der ehemaligen Bürgermeisterin Margarete Kranz, die dieses Neujahrskonzert ins Leben gerufen hatte und nun als Ehrengast dabei war. Das Konzert sei Teil des guten Kulturprogramms der Stadt, das trotz aller finanziellen Probleme den Bürgern geboten werden können.