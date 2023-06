Projekt 007 geht auf Auslandstournee  Jüchener Chor singt Tango-Messe in Rumänien

Eine besondere Konzertreise steht dem Jüchener Projektchor 007 bevor. Es geht vom 2. bis 6. Oktober nach Rumänien. Zunächst war die Aufführung der Misa Tango, für die der Chor lange und intensiv geprobt hatte, nur für ein einmaliges Ereignis im September vergangenen Jahres geplant. Die furiose Leistung von Sängern und Instrumentalisten hatte der Komponist der Misa Tango, Martin Palmeri, sogar selbst dirigiert. Unmittelbar nach diesem Konzert in der Gesamtschule Uerdingen hatte Chorleiter Matthias Regniet zu hören bekommen: „Schade, dass ihr das anspruchsvolle Werk nur für eine einmalige Aufführung einstudiert habt!“ Doch nun soll es nicht bei dem einen Male geblieben sein. Tatsächlich wird der Chor sogar erneut unter Leitung von Martin Palmeri die Misa Tango aufführen können – diesmal in Bukarest. Zuvor wird das Werk noch in der Krefelder Friedenskirche zu hören sein.