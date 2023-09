Chorleiter läuft Spendenmarathon 007-Chorleiter läuft bei Marathon 2300 Euro Spenden für Rumänienaustausch ein

Für den 007-Chor geht es jetzt in die heiße Phase der Proben für die Rumänienreise mit dem großen Konzert in Bukarest. Die gefeierte Darbietung der Misa Tango, die der Chor im vergangenen Jahr in Krefeld aufgeführt hatte, steht auch in Bukarest auf dem Programm. Sie wird wieder dirigiert von Martin Palmeri, dem argentinischen Komponisten dieser Messe für Chor und Intsrumentalmusik. Dazu gehört auch das Bandoneon.