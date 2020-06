Pro Musica Jüchen und Chorprojekt 007 : Online-Musik statt Sommernachtstraum

Jüchen Statt des traditionellen Konzerts gibt es ein internationales Musikvideo mit dem Chorprojekt 007. Im durch die Corona-Krise bedingten Online-Unterricht tun sich für den Chor und die Pro-Musica-Schule neue Existenzchancen auf.

Die Corona-Krise kann auch kreativ machen, wie es jetzt das Chorprojekt 007 und die Jüchener Pro Musica-Schule unter Beweis stellen. Eigentlich sollte am 20. Juni wieder beim „Sommernachtstraum“ an der Gesamtschule die breite Palette der musikalischen und gesanglichen Leistungen der Musikschule und des zu ihr gehörenden Chorprojektes präsentiert werden. Das Konzert muss zwar wegen der Corona-Auflagen ausfallen. Aber das Chorprojekt 007 stellt ab Samstagabend nicht nur ein ganz besonderes Video ins Netz: Schon jetzt können die 38 Chorsänger unter ihrem Leiter Matthias Regniet ebenso wie Arne Harder als Pro Musica-Leiter bilanzieren, aus der Krise auch qualitative Vorteile gezogen zu haben.

„Wir werden unsere Online-Proben auch zumindest teilweise beibehalten, wenn wir hoffentlich nach den Sommerferien wieder in der Jüchener Gesamtschule proben dürfen“, kündigt Regniet an. So könnten dann nämlich auch die Chormitglieder von weither nicht nur persönlich zu den monatlichen Proben anreisen, sondern auch online wöchentlich bei den Freitagsabendproben mit dabei sein. Für Regniet steht jetzt nach drei Monaten Online-Chorproben schon fest: „Jeder einzelne Chorsänger hat sein Niveau wahnsinnig entwickelt.“ Zunächst seien die Sänger geschockt gewesen, sich selbst im Video zu sehen und vor allem nur die eigene Stimme über Kopfhörer hören zu können. Anders ist es technisch auch nicht möglich, weil sonst ständig Rückkopplungen und sonstige Verfälschungen zu hören wären. Diese Herausforderung habe sich aber gelohnt – für den Chor insgesamt und hörbar auch auf dem Musikvideo, das aus 64 Einzelbeiträgen rund um die Welt entstanden ist.

Die namhaften Solisten sind die ehemaligen King’s Singers Paul Phoenix, der seinen Part in Hongkong eingesungen hat, Alastair Thompson und Philip Lawson, die ihre Aufnahmen aus ihren Wohnorten Salisbury und Oxford beitrugen. Aus Washington wirkte Micah Hendler, der Leiter des Jerusalem Youth Chorus’, mit. Dazu kamen weitere Instrumentalisten und Lehrer von Pro Musica. Alle gemeinsam und nicht zuletzt das Kreativteam haben laut Regniet in drei Wochen eine vierstellige Stundenzahl in die musikalische und technische Zusammenstellung für das viereinhalb Minuten lange Mutmacher-Video mit dem bedeutsamen Titel „You raise me up“ investiert.