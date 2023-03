Parteien in Jüchen CDU Hochneukirch weiter mit Mario Broisch

In der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Hochneukirch-Otzenrath wurde Mario Broisch einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Er wird durch die Stellvertretungen Peter Lüpges und Anna Lüpges unterstützt. Für sein langjähriges Engagement im Ortsverband, in der Fraktion, im CDU-Stadtverband und im Kreistag dankte Broisch seinem bisherigen Stellvertreter Karl-Heinz Ehms und ernannte ihn nach einstimmigem Beschluss der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden. In seinem Bericht über Erreichtes und Projekte hob der Vorsitzende etwa das Baugebiet Gartenstraße, die Ressourcenschutzsiedlung sowie die Gründung einer Genossenschaft zur Schaffung von Wohnraum an der Holzerstraße hervor. Im Bereich der Infrastruktur nannte Broisch unter anderem den Ausbau der Kita-Plätze und das neue Feuerwehrgerätehaus.