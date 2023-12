Tagespflege und seniorengerechte Wohnungen in Gierath Caritas-Projekt steht auf der Kippe

In einem Punkt sind sich eigentlich alle einig: Für das vom Caritasverband Region Mönchengladbach an der Schulstraße geplante Zentrum mit Tagespflege und seniorengerechten Wohnungen besteht in Gierath Bedarf. Dennoch kommt das Bauprojekt seit rund einem Jahr kein Stück weiter. Das Problem: Die Mehrheit des Planungsausschusses lehnte das geplante Staffelgeschoss ab. Doch noch muss das nicht das Aus für das Bauvorhaben bedeuten: „Wir sind weiter interessiert, aber die Politik muss sich ein Stück bewegen“, erklärt Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa auf Anfrage unserer Redaktion.