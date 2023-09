Jubiläumsreise von „Eintracht Hoppers“ Bus mit Jüchener Männerchor in tödlichen Unfall involviert

Die traditionsreiche Vereinsfahrt des Männerchors „Eintracht Hoppers“ hat ein schreckliches Ende genommen. Die 26 Männer hatten sich am Montag vergangener Woche nach einem viertägigen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz gerade mit einem Reisebus auf den Weg zurück in ihre Heimat begeben, als es plötzlich knallte: Auf einer Landstraße zwischen Trippstadt und Kaiserslautern geriet ein dem Bus entgegenkommender Autofahrer plötzlich in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit dem Gefährt, in dem sich die Gruppe Sänger befand.