Ausstellung an der Stadionstraße in Jüchen : Bundestag kommt in Gesamtschule

Eröffneten gemeinsam die Wanderausstellung: (v.l.) Ansgar Heveling, Maya Menzel, Elias Jimenez Suarez und Harald Zillikens. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen An der Stadionstraße in Jüchen wurde am Montag die Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ eröffnet. Bürgermeister Harald Zillikens, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und CDU-MdB Ansgar Heveling diskutierten mit Schülern.

In der Aula der Gesamtschule an der Stadionstraße wurde am Montag die Wanderausstellung „Deutscher Bundestag“ eröffnet. Der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling beantwortete später ebenso wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Harald Zillikens Fragen der Schüler.

Ansgar Heveling (CDU) erklärte: „Der Deutsche Bundestag ist zwar nicht das traditionsreichste Parlament der Welt, aber er ist eines der meistbesuchten und eines der offensten Parlamente.“ Heveling sprach vom „Herzstück der parlamentarischen Demokratie“ und bezeichnete den Bundestag als einziges Verfassungsorgan, das seine Legitimation direkt vom Volk verliehen bekommt. Landrat Petrauschke sprach über den bevorstehenden Strukturwandel im Kreis: „Wir müssen dafür sorgen, dass in der Zeit nach den Kohlekraftwerken immer genug Strom da ist und dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden.“

Der Landrat outete sich als begeisterter Radfahrer, räumte aber ein, für Dienstfahrten das Auto zu nehmen. Er hält es auch für nötig, „dass die Bahnhöfe aufgepeppt werden“. Und: „Wenn die S6 kommt, kann man überlegen, ob für Jüchen ein Haltepunkt dazu kommt.“

Elias Jimenez Suarez und Maya Menzel moderierten die Talkrunde. „In einigen Wahlbezirken hat die AfD zehn Prozent der Stimmen bekommen“, beklagte Bürgermeister Zillikens. In Berlin vor dem Reichstagsgebäude sei auch ein Reichsbürger aus Jüchen dabei gewesen. „Es fehlen die sachlichen Argumente, stattdessen werden die Politiker der anderen Parteien diskreditiert“, sagte Zillikens. So sei verbreitet worden, er habe Corona. Ansgar Heveling berichtete davon, dass vier Polizeikräfte, die sich mutig denen, die in den Reichstag einzudringen versuchten, entgegengestellt hatten und für ihren Mut ausgezeichnet wurden. „Dafür hatte es im Bundestag stehende Ovationen gegeben, nur die Abgeordneten der AfD sind demonstrativ auf ihren Plätzen sitzengeblieben.“

Die Schüler sprachen auch den Rechtsextremismus in den Reihen der Polizei an, wollten wissen, warum sich die CDU gegen eine Rassismusstudie wehre. „Die Landesinnenminister sind die Herren der Polizei“, erklärte Ansgar Heveling. Der nordrhein-westfälische Innnenminister Herbert Reul haben genau richtig reagiert, habe nichts unter den Teppich kehren wollen und zugleich klar gemacht, dass es nur um eine kleine Minderheit gehe.