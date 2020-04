Jüchener Umweltorganisation : BUND-Jugend erinnert an Schwalbenhilfe

Jüchen Ein Lehmcontainer am Gierather Friedhof soll den Tieren beim Nestbau helfen. Dieser ist durch die Trockenheit im Frühjahr gefährdet. Daher sei es wichtig, dass der Behälter sauber gehalten wird.

Therapieeinrichtung in Ratheim : Tierpatenschaften helfen in der Krise

Tim und Simon von den BUND-Spechten erinnern daran, dass es Bedingungen für die Lehmstelle gibt: Sie sollte gut anzufliegen sein, und die Umgebung sollte von den Schwalben beim Anflug gut zu überblicken sein – also nicht in dicht bepflanzter Umgebung oder in unmittelbarer Nähe von Gebäuden oder Büschen stehen, in denen beispielsweise Katzen lauern können.