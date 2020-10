Naturschutz in Jüchen : BUND gestaltet einen Naturgarten in Damm

BUND gestaltet einen Naturgarten in Damm

Naturschutz in Jüchen

BUND-Mitglieder im Brennnessel-Einsatz auf dem Gartengrundstück in Damm. Foto: BUND Foto: BUND

Damm Der Jüchener Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hat in Damm ein Gartengrundstück gespendet bekommen. Dort soll mit einer naturfreundlichen Gestaltung die Artenvielfalt erhöht werden. Bis dahin gibt es aber noch viel zu tun.

Der BUND und seine Nachwuchsorganisation BUND-Spechte ruft Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu auf, die pflanzen- und tierfreundliche Gartenanlage zu unterstützen. Wer an dem Natur-Projekt interessiert ist, bei den Vorbereitungsarbeiten und der weiteren Gestaltung mitarbeiten möchte oder sich mit eigenen Ideen einbringen will, kann Näheres unter der E-Mail-Adresse bund-juechen@bund.net erfahren. Die Corona-Pandemie macht allerdings eine vorherige Anmeldung für die Gartenarbeit in Damm erforderlich.