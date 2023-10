Pflanzaktion in Jüchen Großes Blütenmeer am Kreisverkehr

Es sah so aus, als hätten Maulwürfe im großen Stil ihr Unwesen getrieben. Da waren Dutzende Erdhaufen. Die hatten Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler mit einem speziellen Werkzeug fabriziert. Die Löcher wurden mit Blumenzwiebeln bestückt und schnell wieder zugemacht. Unter anderem mit dabei: Georg Aßmann, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerstiftung, der Vorsitzende Joachim Drossert sowie Schützenpräsident Thomas Lindgens. Worauf sie sich schon jetzt freuen: Die Narzissen und Tulpen werden schon im Frühjahr blühen – und in den kommenden Jahren ebenfalls. „Wir beziehen außerdem junge Menschen in diese Aktion mit ein – sie übernehmen so fast spielerisch Verantwortung für ihre Heimatstadt“, sagte Joachim Drossert. Zu Frühaufstehern wurden Theo Herrmann (9) von der Schützenjugend und Sofia Krall – die 16-Jährige ist Jugendbetreuerin bei den Jüchener Schützen, die sich ja auch für Mädchen und Frauen öffnen wollen. „Wir freuen uns, so eine engagierte junge Frau gefunden zu haben“, erklärte Lindgens. Ulrich Clancett war auch zu der Pflanzaktion gekommen: „Ich gucke, dass hier auch gut gearbeitet wird“, scherzte der Pfarrer, der auch Mitglied des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen ist. Blumenzwiebeln werden aber nicht nur an diesem Kreisverkehr gepflanzt: „Ich habe beim Großhändler 9.500 Narzissen- und Blumenzwiebeln gekauft“, verriet Georg Aßmann. Das Land NRW beteiligte sich mit 1.000 Euro an den Kosten. „Das Geld ist schon auf meinem Konto“, sagte der 69-Jährige. Worüber er sich freute: „Der Heimatverein Kelzenberg hat sich direkt bereit erklärt, sich zu beteiligen.“ Die Bürgerstiftung würde sich freuen, wenn auch andere Vereine oder Privatleute ihren Teil zur Verschönerung des Ortes beitragen würden, damit Jüchen im Frühjahr noch bunter wird. Auch die kleineren Ortsteile sollten sich daran beteiligen. Thomas Lindgens ist zuversichtlich: „Vielleicht finden sich ja auch Nachahmer, oder die Kids machen Ähnliches auch im heimischen Garten – das wäre ein weiterer positiver Nebeneffekt.“ Viele Hände, schnelles Ende, lautet ein Sprichwort. Das traf auch am Samstag zu: Nach anderthalb Stunden waren die Blumenzwiebeln im Boden und die „Maulwurfshaufen“ zugeschüttet. Damit wurde die Grundlage gelegt für mehr Farbe und Frühlingsfrische in Jüchen. Bei der Bürgerstiftung denkt man schon an die nächsten Projekte: Am 2. November findet die Eröffnungsveranstaltung für die Weihnachtswunschbaum-Aktion statt. Im vergangenen Jahr konnten 220 Kinder beschenkt werden.