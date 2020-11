Geschenke für bedürftige Kinder aus Jüchen : Bürgerstiftung startet ihre elfte Wunschbaum-Aktion

Jüchen Bereits zum elften Mal organisiert und finanziert die Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss einen „Weihnachtswunschbaum“ für Kinder bis 14 Jahre. Diese Aktion ist zu einem Erfolgsmodell geworden, immer mehr Bürger und Institutionen unterstützen die Stiftung dabei, Kinderaugen an Weihnachten strahlen zu lassen, sagt Stiftungsvorstand Joachim Drossert.

Begünstigt werden in diesem Jahr mehr als 160 Kinder, „so viele wie noch nie“. Ausgewählt werden die Kinder vom Sozialamt der Stadt. Sie und ihre Eltern bekommen eine Einladung für die Geschenkeübergabe am Freitag, 18. Dezember, in der Sparkasse an der Kölner Straße.