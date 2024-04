Projekte in Jüchen Die Bürgerstiftung lässt nicht nur Blumen blühen

Wer die letzten Blüten der Pflanzaktion noch bewundern will, findet sie in Jüchen und den größeren umliegenden Ortschaften, etwa in Gierath, Garzweiler, Kelzenberg, Bedburdyck und Hochneukirch. Dort blühen sie in der Regel in mit der Stadt abgestimmten Beeten an den jeweiligen Ortseingängen. Für die Blumenpflanzaktion wurden extra mehrjährig blühende Narzissen und Tulpen ausgewählt, sodass die Blumenpracht auch im nächsten und übernächsten Jahr das Stadtgebiet verschönert. In Planung sei außerdem bereits eine ergänzende Pflanzaktion der Bürgerstiftung Jüchen im Herbst dieses Jahres. „Vielleicht mit Hyazinthen“, deutet der Vorsitzende an.