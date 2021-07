Jüchen : Bürgerstiftung finanziert Aussichtstreppe für Kinder

Die Betreuerinnen Claudia Schmidt (re.), Maria Pereira De Soussa und Joachim Drossert von der Bürgerstiftung. Foto: Bürgerstiftung Jüchen

Jüchen Die Bürgerstiftung Jüchen hat eine Aussichtstreppe in der Großtagespflege in Jüchen finanziert. In der Großtagespflege werden momentan täglich neun Kinder im Alter von ein bis drei Jahren von 8.30 bis 16 Uhr betreut.

Die Einrichtung wird vom Jugendamt des Rhein-Kreises betrieben, die Räumlichkeiten sind bei der Stadt Jüchen gemietet. Mit den Kindern arbeiten zwei Betreuerinnen.

Bisher mussten die Kinder immer eine Betreuerin rufen, wenn sie mal aus dem Fenster sehen wollten. Mit der neuen Aussichtstreppe kann jedes Kind zu jeder Zeit einen Blick auf die Umgebung werfen. Die Aussichtstreppe besteht aus vier Stufen, die die Kinder gerne heraufsteigen. Auf der oberen Plattform können sie die Straße mit dem Kreisel, den Parkplatz und das Rathaus, die Bäume und den Kindergarten gegenüber beobachten. Wenn sie genug gesehen haben, kann das Spiel mit Bobbycar und anderen Dingen im großen Raum weitergehen.